Albori music festival, dal 26 al 30 giugno musica e fumetti sul Lago d'Iseo

Accanto al discorso musicale, Albori music festival 2019 darà grande risalto al fumetto. Questa edizione sarà coronata dalla collaborazione con Davide Toffolo, celebre fumettista italiano e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti: Toffolo, oltre a disegnare i nuovi manifesti di Albori, svilupperà anche un percorso all’interno della sua produzione attraverso alcune gigantografie tratte dal celebre "Cinque Allegri Ragazzi Morti".



Inoltre, nei giorni del festival, alcune aree private di particolare valenza storica e architettonica verranno aperte per ospitare eventi. Fiore all'occhiello sarà la meravigliosa Villa Rosa, ex monastero affacciato su Monte Isola, che diverrà il quartier generale delle esposizioni legate al mondo del fumetto.



Oltre alla collaborazione con Davide Toffolo, infatti, Albori darà vita a una vera e propria "Via del Fumetto": un percorso illustrativo e percettivo che si snoderà lungo tutto la litoranea di Sulzano con oltre 50 installazioni che riprenderanno varie pagine dei comics dei più famosi fumettisti italiani.

A Villa Rosa, gli artisti parte del collettivo Progetto Stigma esporranno tavole e lavori. In particolare, il fondatore della crew, AkaB, curerà un workshop di fumetto.



Una conferma in ambito musicale è data anche dalla rinnovata partnership con RedBull: per il secondo anno, Albori sarà una delle tappe del Red bull tour bus che, a partire dal venerdì, ospiterà sul suo palco situato in zona Lido una vera e propria maratona musicale, con oltre 25 gruppi che si alterneranno lungo tutto l’arco del weekend.



Riconfermati anche due appuntamenti che si sono dimostrati cult dell’edizione 2018: il concerto all'alba (che, quest’anno, raddoppia su domenica 30 con le esibizioni di Ettore Giuradei e Cecilia) e le esibizioni musical-teatrali nel giardino dell’Aquila (Sabato 29, Furiteatro: Repetto, la storia, il mito; Domenica 30, Ottavia Marini).



Infine ad Albori non mancheranno food truck, stand gastronomici e bancarelle di vintage e artigianato: ad una proposta gastronomica di alto livello si affiancherà, infatti, l’attenta selezione di Mercato23, che accompagnerà i giorni e le serate del festival.



Line-up



Mercoledì 26

Alessandro Sipolo + Behind The Mirror



Giovedì 27

Omar Pedrini in “TIMORIA - VIAGGIO SENZA VENTO (e dintorni)” + Le Capre A sonagli



Venerdì 28

Giorgio Poi + Caveleon + Oregon Trees

+ Berselli + Maru + Pau Amma + Fusaro + Arianna Poli



Sabato 29

DIMARTINO + GIOVANNI TRUPPI + Animatronic + Ylenia Lecisano + Gamaar + Frey + Samuele Ghidotti + Dulco + Salice + Fucking cookies + Anthony Head + Davide Zilli + Fuori Teatro



Domenica 30

I Hate My Village + Ettore Giuradei + Cecilia + Black Snake Moan + Cara Calma + /Handlogic + Roncea + Niconote+ Ottavia Marini+ la colpa + Koba + Cornoltis + Effenberg + Sat/Ago