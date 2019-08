"Milano Rocks" con Florence + The Machine e Billie Eilish

Milano Rocks torna anche quest’anno ad occupare il suolo del Milano Innovation District – MIND, dedicando spazio non solo alla musica, ma anche al pubblico, offrendo un’esperienza di intrattenimento completa. Gli spettatori potranno usufruire di un’ampia area a loro dedicata, comprensiva di una vasta zona food & beverage. Ci sarà lo spazio dedicato ai più piccoli e non solo. Il festival propone numerose attività collaterali, pensata per tutti i suoi fan, passando per gli stand dei partner e alle aree comuni fino ad arrivare alle attrazioni per i più temerari, come il bungee jumping.

Venerdì 30 saranno Florence + The Machine gli headliner della serata. Il 2018 è stato un anno importantissimo per la band inglese, che punta tutto sulla frotwoman Florence Welch, una delle artiste più talentuose e influenti al mondo: è uscito infatti il suo quarto album, "High As Hope", per cui è stata inserita nelle nomination ai BRITS Award che si svolgeranno quest’anno nella categoria Album of the Year e British Female Solo Album. Ad aprire la line up del festival ci saranno i Pvris, band americana di synth-pop e rock psichedelico. A seguire, sarà il turno dei The 1975, gruppo indie rock originario di Manchester, fresco del successo dell’ultimo album A brief inquiry into online relationships (che si può tradurre “una breve indagine sulle relazioni online”).



Sabato 31 gli headliner della serata saranno i Twenty-One Pilots, che dagli USA porteranno il loro stile, la cui consacrazione è arrivata grazie all’album "Blurryface", anticipato dal successo mondiale del singolo Holding on to you. Dopo aver ottenuto, tra gli altri premi, sette Dischi di Platino per Ride, hanno vinto un Grammy Award con Stressed Out. Attesissima anche Billie Eilish, cantautrice americana che a soli 17 anni anni è diventata un fenomeno musicale a livello mondiale. La Eilish si è distinta per le forti tematiche, diventando la voce della sua generazione, di cui canta le ossessioni, le fragili emozioni e un romanticismo cupo e dark. Tutti pronti a ballare la sua “Bad Guy”, di recente pubblicata anche in versione duetto con Justin Bieber. Una svolta di genere arriverà invece con i Fidlar, rock band americana, che dal 2009 si sta facendo strana nel mondo del punk.



Virgin Radio e Radio 101 saranno le radio partner ufficiale di Milano Rocks per il 30 agosto. Circ sarà invece il partner del festival per la micro-mobility.