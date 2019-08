Sponz Fest, settima edizione del festival ideato e diretto da Vinicio Capossela

Sottaterra, peste e pianto rituale sono i tre fuochi della settima edizione dello Sponz Fest , il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela che dal 19 al 25 agosto si tiene in Alta Irpinia. Giunto alla sua settima edizione, il fest si svolgerà a Calitri, in provincia di Avellino, e interesserà i comuni di Cairano, Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia e Villamaina. Una settimana in movimento fra musica, teatro, performance, reading, proiezioni, escursioni di trekking e in bici, happening, laboratori per bambini.

Lo Sponz Fest non è un festival tradizionale, costruito in modo statico come vetrina per il consumo di eventi, ma è un luogo per fare esperienza di sé e degli altri, per indagarsi e indagare. Per fare del paesaggio una sorta di basso continuo e per fare della vita occasione di pratica dell’arte dell’incontro. Per sperimentare la complessità e ammutinarsi per una settimana alla dittatura della semplificazione.



“Sottaterra” è il titolo e il tema di questa edizione che si articolerà anche geograficamente secondo tre grandi traiettorie: Sponz Fest, cioè il festival tutto, diffuso nel centro di Calitri e degli altri paesi coinvolti; Sponz Pest, ovvero le tre grandi serate musicali al Vallone Cupo di Calitri dal 22 al 24 agosto; e Trenodía, il progetto di arte pubblica di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, ideato e curato da Mariangela e Vinicio Capossela e coprodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e Sponzfest Sottoterra 2019, che coinvolgerà pubblico e artisti durante tutta la settimana.



Calitri sotto l’egida di Matera 2019 sarà Capitale europea della cultura per un giorno, sabato 24 agosto.



Fra gli ospiti che animeranno il festival, Almamegretta Dub Box, Ars Nova Napoli, Enzo Avitabile & Bottari, Mario Brunello, Chef Rubio, la compagnia teatrale Clan H, Livio Cori, Grazia Di Michele, ‘E Zezi, Goffredo Fofi, Elio Germano & Le Bestie Rare + Dj Amaro, Micah P. Hinson, Mimmo Lucano, Flaco Maldonado, Neri Marcorè, Micol Harp, Dimitri Mistakidis, Morgan, Michela Murgia, Alberto Nerazzini, ‘Ntò, Manolis Pappos, Michele Riondino, Enzo Savastano, Sergio Scarlatella, Daniele Sepe & Bassa Banda, Asso Stefana e Peppino Tottacreta, The Andrè, Young Signorino.



Momento clou dello Sponz Fest 2019 sarà il grande concerto di Vinicio Capossela del 24 agosto dal titolo "Sottaterra. Concerto per uomini e pesti", nell’anno di uscita del suo ultimo album "Ballate per uomini e bestie".



Per informazioni e programma completo consultare il sito ufficiale