Le dunes electroniques festival, la magica location tunisina di Star Wars ri-prende vita a suon di musica

Les dunes electroniques è nato nel 2014 grazie a una collaborazione con il ministero del Turismo e dell'artigianato della repubblica tunisina. A distanza di tre anni, il festival fa un gradito ritorno nel 2019 dal 16 al 17 novembre (è stata quindi spostata la data di settembre per motivi legati all'organizzazione). L'azione si svolge a Ong Jmel, vicino a Nefta, alle porte del deserto meridionale della Tunisia, riconosciuto a livello globale come l'ambientazione della città natale di Luke Skywalker, Mos Espa, nel film Star Wars . Questa avventura musicale unica proporrà fino a 30 ore di musica ininterrotta provenienti dalle scene elettroniche tunisine, francesi e internazionali con oltre 30 artisti in cartellone.

Il festival si estenderà anche alla medina di Nefta e Tozeur e offrirà un programma multidisciplinare che farà vibrare l'intera regionen uno scenario naturale eccezionale.



La missione del Festival è di contribuire allo sviluppo locale e al turismo nella regione di Jerid, da Nefta a Tozeur, rivolgendosi a un vasto pubblico proveniente da tutta la Tunisia e dal mondo. L'evento si svolge con il forte sostegno del ministro del Turismo tunisino René Trabelsi, ministero del Turismo e dell'artigianato della repubblica tunisina e del governatore di Tozeur, sig. Aymen Bejaoui. Jack Lang, presidente del Arab World Institute, rimane fedele alle Dune elettroniche come padrino.



Un formato senza precedenti, uno scenario naturale eccezionale, una forte rappresentazione della gioventù tunisina ... tutti gli ingredienti sono raccolti per rendere indimenticabile questa terza edizione, fornendo così un'esperienza unica al pubblico.



Il programma sarà presto svelato e la biglietteria è già aperta grazie alla storica partnership con Travel To Do, la prima agenzia di viaggi in Tunisia guidata da Tarek Lassadi.



Per info e ticket: http://www.dunes-electroniques.com/