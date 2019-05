Cannes 2019, Isabelle Huppert e Robert Pattinson protagonisti sulla Croisette

"The Lighthouse" è un thriller soprannaturale in bianco e nero, con una storia ambientata nel 1890 in Nuova Scozia che si ispira alle più terribili leggende sul mare. Pattinson veste i panni del guardiano di un faro condannato a rimanere intrappolato in un vortice di progressiva follia. Protagonista accanto a lui, il sempre convincente Willem Dafoe.



Jean-Pierre e Luc Dardenne, registi record con due Palme d'oro vinte a Cannes ("Rosetta", 1999, "L'Enfant - Una storia d'amore", 2005), hanno portato in gara al festival la storia del crescente radicalismo delle nuove generazioni immigrate, integrate ma al tempo stesso affascinate dalla Jihad. "Le jeune Ahmed" è il riuscito racconto, con lo stile realistico e documentaristico dei due fratelli, che inchioda lo spettatore a seguire con lo stesso passo della macchina da presa, di cosa accade al tredicenne Ahmed (Idir Ben Addi) in un paese del Belgio ai giorni nostri.



In Concorso è arrivato anche "Frankie" del regista americano Ira Sachs. Protagonista è Isabelle Huppert, alla ventiduesima partecipazione a Cannes, nelle varie sezioni. Questa volta la star veste panni di una celebre attrice francese, che in compagnia della sua famiglia allargata trascorre le vacanze a Sintra. Ma non è una vacanza qualsiasi per la donna dal forte carattere e all'apparenza più che cinica: è solo un modo elegante per dare un lungo addio ai suoi cari, e meno cari, sperando solo non piangano. Una sorta di teatrino umano in cui in poche ore si mettono in gioco interessi, eredità, invidie e tutto il caravanserraglio di sentimenti che si agitano in questi casi. "Frankie racconta l'indicibile realtà in cui ci si ritrova quando qualcuno sta per morire - dice Isabelle Huppert -. All'improvviso ci si trova davanti all'impossibilità di dire ciò che si ha, di parlare della propria malattia". Nel cast ci sono anche gli hollywoodiani Marisa Tomei e Greg Kinnear.



Martedì 21 maggio arriva sulla Croisette l'uragano Tarantino. C'è da scommettere che la presenza del regista americano e del suo nuovo film "C'era una volta a Hollywood" con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt oscurerà, almeno mediaticamente, ogni altro evento della giornata. Ne faranno le spese, due titoli su tutti, molto attesi: "Parasite" del coreano Bong Joon Ho e il nostro Lorenzo Mattotti con il suo "La famosa invasione degli in Sicilia", tratto dal racconto di Dino Buzzati.