Cannes 2019, applausi per Almodovar: "Una delle notti più belle della mia vita"

"E' una delle notti più belle della mia vita", ha detto Pedro Almodovar commosso dopo l'accoglienza, oltre dieci minuti di applausi, riservata dal pubblico della sala Lumiere alla proiezione ufficiale al festival di Cannes del suo film "Dolor y gloria", in corsa per la Palma d'oro.

"Non so come dirvi grazie", ha aggiunto dicendo grazie in tante lingue, compreso l'italiano. "In questo film ho messo la mia vita e sono grato a miei attori", ha detto citandoli uno a uno e chiamandoli a sé. Penelope Cruz in lacrime e con lei il protagonista Antonio Banderas.