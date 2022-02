Spagna lancia il nuovo video "Seriously In Love": guardalo in anteprima

Nuovo singolo per Spagna.

Si tratta di "Seriously In Love" e Tgcom24 vi presenta in anteprima il video della canzone. Il brano è stato realizzato con lo stesso team creativo dei suoi grandi successi degli anni 80 come "Call Me" e "Easy Lady". Sabato 19 febbraio la cantante parteciperà con questo brano al concorso "Una voce per San Marino" che potrebbe valere il pass per l'Eurovision Song Contest. Il brano sarà poi pubblicato il 25 febbraio.