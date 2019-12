“Solo quello che mi piace!” è il nuovo singolo di Roberta Carrieri: un incontro tra canzone d'autore e musica trap

"Solo quello che mi piace" è il titolo del nuovo singolo di Roberta Carrieri. Un brano con il quale la cantautrice, sempre alla ricerca di stimoli creativi fuori dalle convenzioni, inizia la collaborazione con il compositore e produttore musicale Philip Abussi/ Mokamusic. Dal loro incontro nasce questo nuovo frizzante progetto in cui la canzone d’autore incontra le sonorità della musica Trap. Tgcom24 vi propone il video della canzone in cui appare un cammeo d’eccezione, quello di Maccio Capatonda .





Alla base dell’operazione la volontà di “uscire dai cliché” sperimentandosi in una sorta di “Trap d’autore” che parli a più generazioni. Roberta Carrieri è stata la voce dei Fiamma Fumana, uno dei più importanti gruppi italiani di world music. Con loro ha cantato nei più prestigiosi teatri e festival in Europa, Stati Uniti e Canada. Varie le collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale italiano, tra cui Davide Van de Sfroos e Moni Ovadia, con cui l’abbiamo vista di recente esibirsi in teatro in occasione di Romeosini/Grecità.

Dopo l’uscita di “Dico a tutti così” (2009), di “Relazione Complicata” (2013), di "Canzoni su commissione" (2016), Roberta Carrieri ritorna quindi sulla scena con “Solo quello che mi piace”. In questo nuovo progetto artistico veste i panni di una cantautrice “vecchia scuola” che raggiunti gli “anta” è curiosa di conoscere più da vicino un mondo a lei lontano, per background professionale e per età, il mondo della Generazione Z.



Quest’ultimo singolo è il racconto di un viaggio autoironico, quello di Roberta, alla scoperta dell’universo della “GenZ”, delle sue “mosse” e del suo “slang” presi in prestito dalla musica hip hop, rap e trap, della sua spasmodica voglia di comunicare real time con i video di Tik Tok, con le storie di instagram, con il dito sempre pronto al “like” e allo “swipe up”.

“Solo quello che mi piace” oltre ad essere il titolo del brano è anche il mantra di Roberta Carrieri, che sfidando le convenzioni, ha realmente esplorato e continua ad esplorare, lo scenario Trap, frequentandone le piazze più note, intervistandone i protagonisti, ha concretamente instaurato una relazione con la Generazione Z, facendosi in breve tempo notare su Tik Tok, anche grazie alle sue doti di attrice e ventriloqua, insieme ai suoi splendidi pupazzi.

Durante il viaggio la strada di Roberta Carrieri ha incrociato quella di Philip Abussi, altra personalità atipica, compositore e musicista franco-romano dal background musicale poliedrico, che spazia dalla classica orchestrale all’elettronica sperimentale, e dai modelli d’ispirazione molto diversi fra loro, da Ritz Ortolani, punto di svolta significativo per la sua carriera, a John Williams, dai Tool a Mozart, passando per Aphex Twin, Apparat e i Radiohead. In questo nuovo progetto il produttore ha voluto contaminare il linguaggio convenzionale della musica Trap con elementi del genere folk ed etnico, sentirete le note di un mandolino, le percussioni afro-brasiliane ed il classic touch del piano forte.



Nel video, girato da Stefano Poletti, un cammeo d’eccezione, quello di Maccio Capatonda, che ha condito con il suo brillante humor il racconto autoironico di Roberta Carrieri…

In alcuni frames del video David “Daviù” Vecchiato e i suoi murales sulla facciata storica dell’Ex Cinema Impero di Roma, raffiguranti i volti di Pasolini, Anna Magnani, Monicelli, Sergio Franco Citti.

Il video di “Solo quello che mi piace” è online sul canale Youtube di Roberta mentre il brano è già disponibile su Spotify ed altre piattaforme streaming.



TI POTREBBE INTERESSARE: