Siae istituisce un fondo di solidarietà da 110 milioni di euro

Le procedure di approvazione delle linee di intervento si concluderanno il 18 settembre, quando la proposta sarà sottoposta alla definitiva approvazione dell’Assemblea generale degli associati. Complessivamente, dunque, il sostegno sarà di 110 milioni di euro facendo quindi risultare la SIAE come la più attenta tra le società di collecting (a livello europeo) alle esigenze di tutela del diritto d’autore.

PACCHI ALIMENTARI PER ARTISTI IN DIFFICOLTA' - Il Consiglio di Gestione ha deciso di intervenire su più livelli. Innanzitutto con la creazione di un Fondo di solidarietà di emergenza di 500 mila euro, per acquistare 2.500 pacchi alimentari che saranno distribuiti agli associati in condizioni di indigenza che ne faranno richiesta alla mail (fondo.solidarieta@siae.it) o ai numeri telefonici 065990.2614-2613-2013-3155. Il pacco alimentare verrà recapitato al domicilio dei singoli beneficiari.

FONDI DI SOSTEGNO - E' stato istituito un Fondo di sostegno straordinario in favore degli agenti mandatari della Società (lavoratori autonomi a provvigione) del valore di 4,1 milioni di euro. E' stato poi creato un Fondo di sostegno straordinario a favore di tutti gli associati, valido per il 2020 e il 2021, di 60 milioni di euro finalizzato a supportare le ripartizioni nei prossimi due anni.

PRESTITI A TASSO ZERO - Il Consiglio ha infine dato mandato al direttore generale di verificare la possibilità che Siae conceda prestiti a tasso zero agli associati in difficoltà di liquidità. Per questa finalità potranno essere messi a disposizione 50 milioni di euro a valere su fondi finanziari Siae. Il Consiglio di Gestione ha anche deciso inoltre la sospensione degli interventi di recupero per pagamenti non effettuati, noncé delle sanzioni e delle penali per ritardato pagamento e delle sanzioni per altri inadempimenti.

PROROGATO IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI - È stato inoltre prorogato fino al 31 maggio il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d'ambiente. È stata approvata infine la definizione di tariffe sperimentali, legate all'emergenza sanitaria, per rappresentazione online di opere dei repertori Dor, Lirica e Olaf che ne permetteranno la diffusione sui propri siti e attraverso i canali social da parte di teatri e operatori del settore.

