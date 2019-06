DAL 18 GIUGNO AL 6 LUGLIO 27 giugno 2019 16:19 ShorTS International Film Festival, via alla 20esima edizione a Trieste Dal 28 giugno al 6 luglio tra cortometraggi, film italiani, realtà virtuale e ospiti

Il 28 giugno prende il via ShorTS International Film Festival 2019, la manifestazione cinematografica che giunge alla 20esima edizione. In programma fino al 6 luglio a Trieste una 9 giorni di cinema italiano e internazionale, tra corti, lungometraggi, sezione con opere realizzate in realtà virtuale, eventi e grandi ospiti (tra questi, Alessio Cremonini regista di "Sulla mia pelle" e Francesco Di Napoli protagonsita de "La paranza dei bambini"). Protagonista la storica sezione Maremetraggio, dedicata ai corti premiati nei maggiori festival internazionali, che quest’anno vede concorrere 82 opere provenienti da 30 Paesi che, nel corso del 2018, hanno vinto prestigiosi riconoscimenti (tra questi “All these creatures”, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, e "The silent child", premio Oscar nel 2018).

Le 82 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio EstEnergy - Gruppo Hera da 5.000,00 euro assegnato da una giuria internazionale, composta tra gli altri dal regista e autore Pippo Mezzapesa. In palio anche il premio AcegaApsAmga che verrà assegnato al miglior corto italiano, il Premio Premier Film per il miglior cortometraggio non distribuito e il Premio AMC per il miglior montaggio italiano.



Riconfermato anche quest’anno il premio TriesteCaffè del pubblico e il premio Oltre il muro assegnato al miglior corto italiano da una giuria di detenuti della Casa Circondariale di Trieste al termine di un percorso formativo di 400 ore realizzato dall’Associazione Maremetraggio per conto di EnAIP FVG.