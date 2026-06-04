L'avvocato di LaBeouf, Sarah Chervinsky, ha dichiarato che il suo cliente ora “non vede l'ora di concentrarsi sulla famiglia, sul lavoro e su nuovi progetti creativi”. Chervinsky ha negato che le azioni del suo cliente fossero motivate da "pregiudizi" contro gli omosessuali, nonostante le accuse, supportate da un video, secondo cui LaBeouf avrebbe rivolto insulti omofobi alle vittime. Nel corso della sua carriera, LaBeouf, che si è trasferito a dicembre a New Orleans dopo la rottura con l'attrice Mia Goth, 32 anni, con cui ha una figlia, Isabel, nata nel 2022, ha avuto diversi problemi con la giustizia. Nel 2014 era stato arrestato con l’accusa di aver interrotto uno spettacolo di Broadway a New York. In quell'occasione aveva insultato un agente di polizia con l’epiteto omofobo "fag". E qualche tempo dopo l’ex compagna FKA Twigs lo aveva citato in giudizio con accuse gravi, vicenda conclusasi nel 2025 con un accordo riservato.