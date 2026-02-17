Shia LaBeouf arrestato a New Orleans: rissa nella notte del Martedì Grasso

Ancora guai per Shia LaBeouf. L’attore statunitense è stato arrestato a New Orleans dopo una presunta rissa scoppiata durante i festeggiamenti del Martedì Grasso. Una notte iniziata tra musica, costumi eccentrici e brindisi si sarebbe trasformata, secondo le ricostruzioni diffuse dai media a stelle e strisce, in un episodio violento culminato con l’intervento della polizia.