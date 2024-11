Shari debutta con "Amore e Blues": "Un album per scoprirmi e ritrovarmi"

Shari, classe 2002, ama la musica fin da piccola. A soli 13 anni ha già convinto pubblico e critica partecipando a "Tu si que vales", e nello stesso anno accompagna, come opening, Il Volo durante le tappe italiane del loro tour. Nel 2019 emerge anche come autrice con "Sale", scritto per Benji & Fede. Nello stesso anno, con "Stella", Shari partecipa a Sanremo Giovani. Ispirata dal lavoro di artiste eclettiche come Little Simz, Pip Millett, Arlo Parks, FKA Twigs inizia un percorso di crescita e ricerca stilistica. Una voce delicata ma forte, capace di spaziare senza limiti: nella musica di Shari confluiscono sonorità pop e r&b, ma anche l'urban ed il mondo dell'elettronica. Un progetto che fa della metamorfosi continua il suo punto di forza. Dopo il feat. con Salmo in "L'angelo caduto", Shari pubblica diversi singoli, partecipando anche alla colonna promozionale di Sky Italia per Gomorra 5 con "Testamento ‐ La resa dei conti". Dopo la pubblicazione del primo Ep è tra i finalisti di Sanremo Giovani e nel 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con "Egoista". Il percorso continua con "Alice in Hell" (2023) che accompagna il tour estivo dell'artista nei festival italiani più prestigiosi. Dopo un lungo lavoro in studio ora è pronta per far sentire la sua nuova musica, puntando sulla sua voce inconfondibile.