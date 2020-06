Shalpy: "Mi ritiro dalla musica dopo un grande travaglio"

"‪Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020". Così su Facebook Giovanni Scialpi , in arte Shalpy , annuncia il ritiro dalle scene entro la fine dell'anno. Il cantante ha avuto un periodo di grande celebrità soprattutto durante gli Anni Ottanta con brani come "Rocking Rolling", "Cigarettes and Coffee", "No East No West" e "Pregherei".

Una decisione che Giovanni matura da tempo. Da anni infatti la sua arte non trova spazio tanto che si è riciclato in tv partecipando a reality come "Pechino Express".

"Sono un personaggio un po' snob - aveva raccontato a Tgcom24 - ma non nell'accezione negativa del termine. Mi concedo poco perché non trovo spazi. Oggi se non ci fossero i social non esisterei, sto diventando un trender per la tv, da Matrix che mi menziona per gli scherzi a Striscia che ripropone la mia imitazione della Bertè fino alla Littizzetto che mi cita spesso...".

