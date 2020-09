Shakira saluta l'estate con un lato B perfetto

Difficile competere con i meravigliosi panorami delle Maldive, ma Shakira c'è riuscita. La cantante colombiana, in vacanza con Piqué e i due figli, ha infatti pubblicato uno scatto del suo lato B perfetto. A 43 anni le sue forme non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani e Shakira se la ride soddisfatta sui social, acchiappando complimenti e milioni di like.

Il bikini coperto di frange le calza a pennello ed è disegnato su misura per le sue forme latine. Oltre alla musica, l'altra grande passione di Shakira è infatti la moda. "Questo è il nuovo costume da bagno che ho disegnato che il mio amico Bego ha realizzato per me. Ho sempre sentito il bisogno di crearmeli da sola per l'estate", ha svelato a margine dello scatto.

Ti potrebbe interessare: