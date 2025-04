Spiegazione che il rapper ha però dato in maniera dettagliata nel video postato in seguito sui social, in cui mostra i vari passaggi della sua ospedalizzazione e le immagini di polmoni sani a confronto con i suoi: "Bello quello a sinistro eh?", dice e poi, con la solita ironia aggiunge: "Sembra che qualcuno ci abbia infilato dentro la sua sbobba". Nell'immagine è infatti evidente una grossa macchia proprio nel polmone sinistro. "Per colpa di questa infezione mercoledì ho smesso di respirare", spiega Shade (all'anagrafe Vito Ventura): "E sono finito al Pronto Soccorso". Scherzando sul "menù" della mensa ospedaliera il rapper sottolinea poi che "in qualche modo", è stato aiutato a respirare nuovamente, ma che, vista la gravità dell'infezione, è stato poi trasferito in un reparto specifico. L'artista spiega di avere ancora problemi di respirazione, di aver fatto un tampone e di doversi sempre muovere con le bombole dell'ossigeno: "Se prima in bagno ci portavo le bambole, adesso ci vado con le bombole", scherza e poi, dedica alle sue influencer, il racconto della sua morning routine spiegando che alterna momenti in cui sta bene a momenti in cui sta peggio e che "la cosa andrà per le lunghe". Infine conclude ammettendo che ciò che dovrà affrontare "non sarà una passeggiata... ma che c'è di peggio" e ironizzando sulla sua musica dice: "Immagino che ciò che mi è capitato è perché ho tentato di uccidere la musica italiana":