Shade e Federica Carta, rap e pop a braccetto: "Ci diamo forza a vicenda"

Senza farlo apposta è manifesto di un amore struggente. Non corrisposto. Ma non per questo negativo. Il concetto è che a volte bisogna farsi del male per arrivare a stare bene. Con questa canzone (e altre tre) "Truman", uscito pochi mesi fa avrà una seconda vita. Ma prima c'è un Festival da affrontare... "Siamo in uno Shuttle che sta per partire. Speriamo di non andarci a schiantare - dice il rapper -. Abbiamo fatto praticamente una preparazione da astronauti. Ma il nostro lo abbiamo fatto e speriamo in bene".



Come è nata questa nuova collaborazione tra voi due?

Federica Carta: La canzone non è nata per Sanremo. Shade l'aveva scritta per sé, era un'idea per un suo progetto. E me l'ha mandata un giorno su whatsapp per farmela ascoltare come fa spesso. Poi il brano a me piaceva tanto e in qualche modo ci siamo ritrovati a cantarla insieme. Ma ancora non come progetto per il Festival.



Quindi inizialmente non pensavi di cantarla con Federica?

In realtà la proposta è venuta in maniera abbastanza spontanea. L'idea di fare Sanremo è venuta successivamente ci siamo chiesti se era il caso di farlo oppure no. Dico la verità: io non ero tanto propenso. Ma non perché non mi piaccia il palco di Sanremo, anzi. Avevo paura che non venisse presa in canzone sprecando così l'occasione di farla uscire nel mio progetto. Sarebbe rimasta in un cassetto. Per fortuna però è stata scelta.