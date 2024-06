"Durante il concerto un ragazzo si è intrufolato sul palco e ha cercato di abbracciare Sfera Ebbasta. Il rapper lo ha prima spinto via e lo ha poi fatto allontanare dalla sicurezza. L'artista ha forse voluto stroncare sul nascere quella che poteva diventare un'invasione e poco dopo ha spiegato: "Lo dico una volta sola raga, quando vi devo dare il cinque scendo io ma per favore non venitemi a ca**re il ca**o sul palco, vi scongiuro. Vi voglio bene a tutti e ovviamente scenderò a darvi il cinque uno per uno a tutti e 60mila però per favore basta salire sul palco perché se si fa male qualcuno è colpa mia". In passato, infatti, uno dei suoi spettacoli si è trasformato in tragedia. Nel 2018 alla "Lanterna Azzurra" di Corinaldo (Ancona) persero la vita sei persone, schiacciate dalla calca dopo che qualcuno tra il pubblico aveva spruzzato dello spray al peperoncino. Successe tutto poco prima dell'arrivo dell'artista sul palco.