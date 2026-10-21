Il passaggio più significativo del messaggio è quello in cui Gomez si rivolge direttamente a chi utilizza le sigarette elettroniche o è tentato di provarle. La sua posizione è netta: la dipendenza dalla nicotina può diventare difficile da gestire e sottovalutarne le conseguenze è un rischio da non correre. "È così difficile da abbandonare" ha spiegato, invitando i follower a riflettere prima di cominciare. Un messaggio che punta, soprattutto, sulla prevenzione, senza toni moralistici, ma attraverso il racconto di un'esperienza personale e del rimpianto che ne è derivato. A rendere particolarmente incisive le sue parole è proprio la difficoltà di tornare indietro. Selena Gomez ritiene che la sua voce sia cambiata e teme di non riuscire a recuperare il timbro di un tempo.