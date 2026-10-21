Selena Gomez, il prezzo dello svapo sulla sua voce: "Smettere è difficile, non ne vale la pena"
La cantante e attrice ha scelto di parlare apertamente del cambiamento del proprio timbro vocale e della difficoltà di liberarsi dalla dipendenza
Selena Gomez © Instagram
Selena Gomez ha affidato ai social una confessione diretta, nata anche dalle domande dei fan che negli ultimi tempi hanno notato qualcosa di diverso nel suo timbro vocale. Nessun tentativo di minimizzare, né la volontà di sottrarsi alle critiche. Il cambiamento della voce è diventato il motivo per affrontare pubblicamente una questione personale: "Ho svapato molta nicotina" ha ammesso, spiegando quanto sia complicato interrompere un'abitudine diventata parte della quotidianità. Il suo racconto non si limita, però, alla sfera personale: l'artista ha voluto trasformare la propria esperienza in un avvertimento per chi sta pensando di iniziare.
Il passaggio più significativo del messaggio è quello in cui Gomez si rivolge direttamente a chi utilizza le sigarette elettroniche o è tentato di provarle. La sua posizione è netta: la dipendenza dalla nicotina può diventare difficile da gestire e sottovalutarne le conseguenze è un rischio da non correre. "È così difficile da abbandonare" ha spiegato, invitando i follower a riflettere prima di cominciare. Un messaggio che punta, soprattutto, sulla prevenzione, senza toni moralistici, ma attraverso il racconto di un'esperienza personale e del rimpianto che ne è derivato. A rendere particolarmente incisive le sue parole è proprio la difficoltà di tornare indietro. Selena Gomez ritiene che la sua voce sia cambiata e teme di non riuscire a recuperare il timbro di un tempo.
Le critiche dei fan e la risposta della cantante
Le osservazioni sul cambiamento della voce non sono passate inosservate. Di fronte alle reazioni del pubblico, Gomez ha scelto di rispondere senza nascondere il proprio disagio, arrivando ad accettare anche eventuali giudizi negativi. Il senso della sua replica è chiaro: se qualcuno non apprezza più il suono della sua voce, è libero di non ascoltarla. Dietro questa apparente durezza, tuttavia, emerge soprattutto la consapevolezza di una scelta che oggi considera sbagliata. La cantante non ha cercato di giustificarsi, ma ha riconosciuto apertamente le proprie responsabilità. È questo uno degli aspetti più personali della confessione: il cambiamento fisico diventa il punto di partenza per parlare di dipendenza, delle sue difficoltà e della necessità di non sottovalutare comportamenti che possono sembrare inizialmente privi di conseguenze.
Il precedente sui social
Non è la prima volta che Selena Gomez affronta l'argomento. Già lo scorso dicembre, rispondendo a un fan che le aveva chiesto spiegazioni sul cambiamento della voce, aveva accennato a episodi di gonfiore nella zona della gola. In quell'occasione aveva descritto il problema in termini generali, senza fornire particolari approfondimenti. Le dichiarazioni più recenti riportano quindi l'attenzione su una questione che i follower avevano già notato, ma che ora l'artista collega anche alla propria esperienza con la nicotina.
È importante, tuttavia, distinguere il racconto personale da una conclusione medica: senza una valutazione clinica non è possibile stabilire con certezza quale sia la causa del cambiamento vocale né se sia permanente. L'uso di sigarette elettroniche può comportare rischi per la salute, ma le conseguenze sulla voce variano e non possono essere determinate soltanto sulla base di una testimonianza sui social.
Una sfida che non va affrontata da soli
Nel suo messaggio c'è spazio anche per la speranza. Pur descrivendo l'abbandono della nicotina come un percorso difficile, Gomez incoraggia chi sta vivendo la stessa situazione a non arrendersi. La dipendenza, infatti, non è semplicemente una questione di forza di volontà: può richiedere tempo, sostegno e strategie adeguate. La star ha espresso anche il desiderio di poter continuare a lavorare, lasciando trasparire la preoccupazione per il proprio futuro professionale.