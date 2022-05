"Secret Team 355", al cinema una spy story tutta al femminile

Il film rievoca la figura dell'enigmatica spia conosciuta nella Guerra d'Indipendenza solo con il nome in codice 355, il cui ruolo si rivelò fondamentale nel Culper Spy Ring di George Washington, e si concentra sull'abilità e il coraggio delle protagoniste, agenti dai talenti più disparati, dal combattimento e le operazioni sul campo alla tecnologia più all'avanguardia, dalla tecnica di tiro alla psicologia.

"Il titolo è molto importante perché ci sono così tante donne nella storia che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte e alle quali non è mai stato riconosciuto il lavoro svolto e questo si riflette in moltissimi campi", dice la produttrice e star Jessica Chastain, che interpreta Mason Brown "Mace", agente della Cia sotto copertura incaricata di portare a termine la missione e di creare una squadra di eccellenti colleghe, "anche nei libri di storia, è molto raro trovare storie di donne e ciò che hanno realizzato attraverso il loro lavoro".

Nel film, Mason Brown "Mace" sceglierà Marie (Diane Kruger) agente tedesca e sua diretta antagonista; Khadijah (Lupita Nyong’o) ex agente dell’MI6 ed esperta informatica, Graciela (Penélope Cruz) abile spia e psicologa colombiana e Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) una donna elegante ed enigmatica parte dei servizi segreti cinesi. "Per me era importante realizzare un film in cui le attrici non fossero solo state ingaggiate ma volevo renderle parte integrante del lavoro di scrittura e sceneggiatura, attraverso l’ascolto delle loro idee, così che le decisioni non fossero prese soltanto dalle persone di qualche ufficio di Los Angeles", spiega ancora Jessica Chastain.