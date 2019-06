Sebastiano Somma nel primo fotoromanzo con attori "Diversamente Normali" su "Grand Hotel"

"Girare un fotoromanzo è un po’ come andare in bicicletta: una volta che si è imparato come fare, non lo si dimentica più. Ma devo comunque ringraziare Grand Hotel per avermi rimesso in sella dopo tanti anni, facendomi fare un tuffo nella mia gioventù e soprattutto permettendomi di aiutare un progetto che mi sta molto a cuore quello del “Teatro Patologico”, un’associazione che aiuta i giovani con problemi mentali", racconta Sebastiano Somma sulle pagine di Grand Hotel.

L'attore di Castellamare di Stabia spiega come questo progetto ha preso vita: "Tutto è incominciato con un incontro fortuito con Orio Buffo. Gli ho raccontato del Teatro Patologico e poi quasi per sfida gli ho chiesto: 'E allora, quando facciamo un fotoromanzo coi ragazzi?' 'Subito' mi ha risposto lui: e non scherzava". "E ora eccoci qui pronti a far scoprire ai lettori di Grand Hotel questa storia d'amore diversamente normale", continua.



Sebastiano si sofferma anche sull'importanza di far recitare giovani con questo genere di disabilità: "E' utile, per non dire indispensabile da molti punti di vista: come attività didattica, come momento di socializzazione, come strumento di affermazione personale, come canalizzazione di energie che possono essere anche violente o auto-distruttive". Ma, come spiega, è anche un aiuto dato che "possono uscire dal loro isolamento".



E a proposito del rapporto tra disabilità e il mondo di oggi, commenta: "Lo sguardo della società su queste patologie è purtroppo spesso ancora ostile, come se due disabili che si amano fossero uno scandalo, un’oscenità. È per questo che sono grato a Orio Buffo di avere subito accettato l’idea: i fotoromanzi, popolari e capaci di 'parlare' a tutti, sono un ottimo sistema per far capire la normalità della disabilità, combattendo così certi pregiudizi".