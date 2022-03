Sean Penn a Cracovia per firmare accordo in aiuto ai rifugiati ucraini in Polonia   

In una conferenza stampa nella capitale polacca l'attore ha parlato della sua fondazione no profit CORE (Community Organized Relief Effort) e ha firmato un accordo per fornire aiuti di prima necessità a chi sosta in Polonia, dopo aver abbandonato il proprio Paese.

In base all'accordo tra Core, da lui fondata nel 2010 per aiutare Haiti dopo il terremoto, e il comune di Cracovia, la fondazione apriràun ufficio nella storica città polacca meridionale e fornirà attivita' educative; inoltre, convertirà anche locali non occupati per ospitare circa 50 rifugiati, riferisce l'agenzia polacca Pap. Penn si trovava a Kiev alla fine di febbraio, quando è iniziata l'invasione russa, per girare un documentario, secondo le informazioni dell'ufficio del presidente ucraino.

"Io farò tutto ciò che è nelle mie possibilità. Sia mentre mi trovo qui, sia quando tornerò in futuro o quando tornerò per stringere la mano a queste persone per quello che stanno facendo. Possono contare su di me, così come io conto su di loro", ha detto il due volte premio Oscar durante la conferenza.