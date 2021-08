Scarlett Johansson è diventata mamma bis, è arrivato Cosmo

"Ok ok, abbiamo avuto un bambino. Il suo nome è Cosmo . Lo amiamo molto", con poche secche parole, in un post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram, Colin Jost conferma di essere diventato padre, insieme a Scarlett Johansson , del loro primo figlio, un maschietto. Per l'attrice si tratta invece del secondo figlio. Nel 2014 infatti era già diventata mamma di una bimba, Rose Dorothy avuta insieme col marito di allora Romain Dauriac .

Nel post social Jost, attore e sceneggiatore per il programma di culto "Saturday Night Live", non ha aggiunto altro se non una richiesta di privacy. La stessa che la coppia ha voluto per tutto il tempo della gravidanza rimasta segreta fino a pochi mesi fa, quando le indiscrezioni sono cominciate a circolare dopo l'annullamento da parte di Scarlett di alcuni impegni di lavoro legati all'uscita del film Marvel "Black Widow".

Del resto l'attrice, che è già stata sposata due volte, dal 2008 al 2011 con Ryan Reynolds e dal 2014 al 2016 con Dauriac, non è mai stata amante dei riflettori troppo accesi sull asua vita privata e anche le sue ultime nozze, quelle con Jost, si sono svolte in gran segreto nell’ottobre 2020, senza annunci e scatti pubblici.

Nei prossimi mesi la star hollywoodiana sarà quindi molto impegnata su... più fronti. Come madre di due figli in primo luogo, ma anche come attrice. Sembra infatti che Wes Anderson sia al lavoro su un nuovo film (sebbene l'ultimo, "The French Dispatch" debba ancora uscire, ndr) e che nella pellicola abbia voluto proprio lei. Per Scarlett resta poi aperto anche un terzo fronte, più spinoso. Quello della causa intentata alla Disney per la distribuzione su Disney+ di "Black Widow", che, riducendo gli incassi attesi dal film, le avrebbero fatto perdere moltissimi soldi.