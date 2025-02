Dal carcere al rap, il "Freestyle" di Saraso è vita vissuta

Durante la sua esperienza in carcere, un episodio drammatico, la sua evasione dal carcere di Forlì, ha segnato un punto di svolta. In seguito a questo evento, è stato sottoposto a un regime speciale chiamato 14 bis, dove ha trovato la sua vera passione: il rap. Scrivendo i suoi primi testi in quelle dure condizioni, Alex ha deciso di raccontare una storia reale, quella di chi ha vissuto la galera e ha lottato per un riscatto. La sua musica è un'espressione autentica di esperienze vissute, con l'obiettivo di portare alla luce una realtà spesso ignorata.