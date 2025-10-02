Sarah Toscano pubblica "Met Gala": "Pochi sogni, preferisco che le cose accadano"

Nell'incontro con la stampa inevitabile per Sarah affrontare il tema del body shaming di cui è stata bersaglio negli ultimi tempi. "In questi mesi mi è capitato di ricevere commenti, soprattutto sui social, che mi hanno ferita - ha detto -. Ho imparato però che non si può piacere a tutti, e che il modo migliore per rispondere è concentrarmi su quello che amo di più: la musica. È la mia corazza perché con lei posso trasformare la fragilità in forza. Allo stesso tempo - ha proseguito -, credo che la cosa più importante sia ricordarsi che siamo tutti esseri umani, con debolezze e imperfezioni, e che il rispetto e l'empatia dovrebbero sempre venire prima di qualsiasi giudizio". Giovanissima ma con alle spalle già la vittoria ad "Amici 23" e una partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano resta con i piedi ben piantati a terra. "Non mi piace sognare troppo: preferisco che le cose accadano - dice -. Non voglio rimanere delusa se poi non riesco a soddisfare le mie aspettative. Se dovessi pensare in grande, mi piacerebbe fare un Forum o arrivare a cantare anche in inglese, portare la mia musica all'estero e magari duettare con Olivia Rodrigo o Tate McRae".