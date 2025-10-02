Sarah Toscano pubblica "Met Gala": "Pochi sogni, preferisco che le cose accadano"

Sarah Toscano pubblica il suo primo album "Met Gala"
© dopoesco (Luca Pipitone)
© dopoesco (Luca Pipitone)
La giovane cantautrice, dopo la vittoria ad "Amici" e la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo pubblica il suo primo album
© dopoesco (Luca Pipitone)
Esce venerdì 3 ottobre in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali "Met Gala", il primo album di Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italiano, che in estate ha conquistato pubblico e radio con le hit "Perfect" insieme a Carl Brave e "Taki". Un album nel quale Sarah Toscano sceglie di raccontarsi senza filtri, attraverso brani che rispecchiano diversi lati della sua personalità e che presentano un mood ogni volta diverso. Dalle atmosfere più romantiche e malinconiche, a quelle più positive e luminose, l’artista mette a nudo la propria essenza, affiancando momenti di spensieratezza a note più introspettive e delicate. "Sicuramente per me questo è stato un anno molto intenso - ha detto Sarah Toscano incontrando i giornalisti a Milano -. Ma sto bene e voglio fare sempre di più. Per adesso è ancora tutto un sogno e mi piace che questo mondo sia veloce",
© dopoesco (Luca Pipitone)
© dopoesco (Luca Pipitone)
"Met Gala" è il primo, vero biglietto da visita della cantante, che ha modo di mostrarsi in tutte le sue preziose sfaccettature, tra elementi autobiografici e racconti universali con cui parla direttamente alla sua generazione. Un album nato dopo un anno di ricerca e sperimentazione in studio, e che porta con sé la voglia di continuare a esplorare nuove strade musicali. Il progetto è anche un augurio personale, un invito a guardare con fiducia al futuro, verso un percorso sempre più luminoso in mezzo a tutte le stelle che già partecipano a questa brillante festa. "Oltre al pop, che adoro, nell'album ci sono delle vene più street e urban che ho sperimentato nell'ultimo anno e che sento molto addosso" ha spiegato la cantante.
© dopoesco (Luca Pipitone)
Nell'incontro con la stampa inevitabile per Sarah affrontare il tema del body shaming di cui è stata bersaglio negli ultimi tempi. "In questi mesi mi è capitato di ricevere commenti, soprattutto sui social, che mi hanno ferita - ha detto -. Ho imparato però che non si può piacere a tutti, e che il modo migliore per rispondere è concentrarmi su quello che amo di più: la musica. È la mia corazza perché con lei posso trasformare la fragilità in forza. Allo stesso tempo - ha proseguito -, credo che la cosa più importante sia ricordarsi che siamo tutti esseri umani, con debolezze e imperfezioni, e che il rispetto e l'empatia dovrebbero sempre venire prima di qualsiasi giudizio". Giovanissima ma con alle spalle già la vittoria ad "Amici 23" e una partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano resta con i piedi ben piantati a terra. "Non mi piace sognare troppo: preferisco che le cose accadano - dice -. Non voglio rimanere delusa se poi non riesco a soddisfare le mie aspettative. Se dovessi pensare in grande, mi piacerebbe fare un Forum o arrivare a cantare anche in inglese, portare la mia musica all'estero e magari duettare con Olivia Rodrigo o Tate McRae".
Tra i 10 brani che compongono "Met Gala" ci sono i già pubblicati "Amarcord", presentato sul palco di Sanremo 2025 e certificato Oro con 26 milioni di streaming, "Semplicemente" con il featuring di Mida, "Taki" e "Tacchi (Fra le dita)". Gli inediti sono la title track del progetto, "Desco", "Maledetto ti amo", "Dopo di te", "Caos" e "Match Point". L'album sarà presentato live durante le date dal vivo nei club di Milano e Roma, che hanno già registrato il sold out e che si terranno rispettivamente il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre a Largo Venue.
3.10 - Bussolengo (VR) - CC Porte dell’Adige ore 17:30
4.10 - Nichelino (TO) - CC I Viali ore 17:00
5.10 - Genova (GE) - Mercato di Corso Sardegna ore 17:00
6.10 - Arese (MI) - CC Il Centro C/O Libreria Mondadori ore 16:00
7.10 - Catania (CT) - CC Porte di Catania ore 18:00
8.10 - ROMA (RM) - CC Romaest ore 17:30
9.10 - Trevi (PG) - CC Piazza Umbra ore 17:30
12.10 - Pagani (SA) - CC Pegaso ore 18:00
16.10 - Roncadelle (BR) - CC Elnos Shopping ore 18:00
23.10 - Mestre (VE) - CC Porte di Mestre ore 18:00
Commenti (0)