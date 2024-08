"Sapore di mare" torna nelle sale per chiudere l'estate tra risate e nostalgia

"Sapore di mare" torna nelle sale dal 29 agosto in versione restaurata in 4k per chiudere l'estate tra risate e nostalgia. Era il 1983, ma il film cult diretto da Carlo Vanzina, scritto a quattro mani col fratello Enrico, riportava il pubblico indietro di vent'anni, all'estate del 1964 sulla spiaggia di Forte dei Marmi, raccontando le vacanze spensierate di un gruppo di giovani e delle loro famiglie. Con un cast stellare che vedeva Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari, Marina Suma e la compianta Virna Lisi - che per l'interpretazione vinse il David di Donatello e il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista - all'apice della loro carriera. La pellicola è diventata un simbolo della spensieratezza e delle emozioni di un'epoca ormai passata.