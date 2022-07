Sangiovanni criticato per un live si infuria: "Non denigrate la mia arte"

Il cantante di "Amici" si è mostrato furioso dopo essere stato criticato per la sua performance al Castle On Air, festival che si è tenuto al Castelgrande di Bellinzona, in Svizzera . Un articolo dal titolo "Gli inganni di Sangiovanni", comparso sul Corriere del Ticino, non è stato di suo gradimento e il cantautore non è rimasto in silenzio.

Tra le altre cose, sul giornale si leggeva: "Diciamo la verità: su disco e in tv il ragazzo piace (...) però un artista non si valuta solo dai dischi bensì dai live.

E qui il Sangiovanni

crolla miseramente

un pesante ritardo

senza particolare tecnica vocale

che sabato sera a Castelgrande di Bellinzona ha inaugurato il festival Castle on Air,(...) Sulla scena conaccompagnato unicamente da un deejay che faceva suonare i dischi suoi quali cantilenava sopra".

"Il tuo articolo in rima con il mio nome non fa ridere a nessuno - ha replicato Sangiovanni -.

Mi stava cadendo il palco a causa del vento forte

Mi si è spento un microfono dal nulla

, ho dovuto fermare il concerto per far mettere al service due cavi di acciaio e tenerlo su., l'ho cambiato e non arrivava il segnale per cui cantavo senza sentire nulla, ne ho preso un terzo e ho continuato”.

Ma non solo. Il cantante ha anche raccontato di aver avuto altri problemi. "Non stavo bene fisicamente - ha continuato - ma non voglio usare nulla come scusa. Ho finito il mio concerto e ho provato a dare il meglio di me lo stesso per far vivere una bella serata alle persone che avevano pagato il biglietto, ho portato avanti il mio lavoro al meglio.

Non dite che il mio live è stato una m...a e basta

Non denigrate la mia arte

".