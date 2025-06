Nuovo capitolo solista per Samuel, in "Maree" l'elettronica diventa d'autore

È uscito "Maree", il nuovo album di Samuel. Il disco, elettronico e visionario, segna un nuovo capitolo solista per l’artista, per la prima volta affiancato dall’etichetta indipendente Asian Fake. L’album è un’onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, dove la cassa dritta si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica. Un’elettronica d’autore che vibra nel buio, il disco nasce per far ballare e riflettere, in perfetto equilibrio tra club culture e songwriting esistenziale.