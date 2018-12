Samuel L. Jackson compie 70 anni: una vita di successi senza fine

Inizia a recitare nella compagnia di New York "Negro Ensemble" e dopo alcuni spot pubblicitari compare sul grande schermo in pellicole come "Exterminator", "Ragtime". All'epoca in pochi probabilmente avrebbero immaginato che Samuel Leroy Jackson sarebbe diventato uno degli attori più celebri e influenti nella storia del cinema, capace di interpretare ruoli di ogni tipo.



Dopo un inizio di carriera particolarmente difficile - durante il quale deve affrontare anche la dipendenza dalla droga e dall'alcool - riesce a confermarsi sotto la regia di Spike Lee e Quentin Tarantino. È infatti con "Jungle Fever" prima e soprattutto "Pulp Fiction" poi che si fa conoscere a livello internazionale, dando così il via a una carriera intramontabile che include anche la partecipazione alla saga "Star Wars" e l'interpretazione del personaggio "Marvel" Nick Fury. Non resta dunque che rendere il dovuto omaggio al celebre attore, che oggi spegne 70 candeline.