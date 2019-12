Sammy Basso compie 24 anni: grande festa con gli auguri di Jovanotti

Grande festa a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, per Sammy Basso. Il ragazzo affetto da progenia, la malattia che provoca un invecchiamento precoce, ha festeggiato i 24 anni circondato dall'affetto di oltre 400 amici in un locale pubblico. Sul palco a suonare c'erano i Rumatera, rock band di canzoni in dialetto veneto, mentre con un video è intervenuto Jovanotti con cui Sammy ha ormai un rapporto speciale.