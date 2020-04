Samantha Fox si è fidanzata con la sua compagna Linda, nozze quando il coronavirus lo permetterà

Samantha Fox e la sua futura sposa Linda Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un amico della coppia ha dichiarato al quotidiano The Sun: "Sam e Linda sono così felici e vogliono passare il resto della vita insieme. Sono così innamorate e vogliono renderlo ufficiale".

Samantha aveva annunciato nel 2018 di aver finalmente ritrovato l'amore con la madre single di due figli. Di Linda l'ex modella aveva parlato anche nel 2017 dopo essere uscita dalla Casa del "Celebrity Big Brother". In quella occasione aveva detto all'ex star di Geordie Shore Marnie Simpson: "Ora [mi sono innamorata] di un'altra donna. Ho incontrato qualcuno un paio di mesi fa e sono molto felice. Man mano che invecchi la vita va così veloce...".

All'interno della Casa la Fox aveva anche discusso della sua sessualità raccontando come non avesse mai avuto interesse per un'altra donna fino a quando non ha incontrato Myra, l'ex compagna, con cui ha avuto una lunga relazione durata 12 anni: "Credo solo che l'amore sia molto più grande di qualsiasi altra cosa. Non puoi fare a meno di chi ti innamori".

Il suo outing era avvenuto nel 2003 l'anno in cui aveva iniziato una relazione con Myra: "Ho dormito con altre donne ma non ero innamorata prima di Myra Stratton. La gente dice che sono gay. Tutto quello che so è che sono innamorato di Myra [Stratton, il mio manager]. La amo completamente e voglio passare il resto della mia vita con lei...". Ma un tumore gliel'ha portata via e solo adesso, a quattro anni di distanza per lei sembra tornato il momento di parlare nuovamente di grande e vero amore.

