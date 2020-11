Samantha Fox: "Ho assicurato il mio seno per oltre un milione di euro"

"Ero la donna più famosa in Gran Bretagna...", racconta Samantha Fox sulle pagine di "The Sun", il tabloid che, nel 1983, la lanciò come modella della storica Page 3, che mostrava belle ragazze in topless. E il suo di topless era davvero uno spettacolo. Al punto che, come racconta la cantante ora 54enne: "Il mio agente mi consigliò di assicurare ogni seno per 500mila sterline l'uno...".

Quel servizio fotografico bollente fu il trampolino di lancio verso un mondo "dorato" fatto di sontuose feste organizzate da vip e celebrità e in seguito per il suo successo globale come popstar, con oltre 30 milioni di dischi venduti.

Sam fu la prima ragazza a firmare con "The Sun" un contratto esclusivo quadriennale, che significava posare per qualsiasi tipo di servizio fotografico.

Celebrando pochi giorni fa il 50esimo anniversario della sua prima foto in assoluto pubblicata dal tabolid la cantante svela come al culmine della sua carriera da modella il suo seno era diventato così famosi da indurre il suo agente a farglielo assicurare: "Mi disse 'Se Betty Grable può assicurare le sue gambe, tu puoi assicurare le tue tette".



“È stato un periodo pazzesco. Sebbene lavorassi esclusivamente per The Sun, mi veniva chiesto di aprire molti grandi negozi, partecipare a spettacoli, firmare autografi nei grandi magazzini". Samantha era diventata talmente famosa che doveva andare in giro con le guardie del corpo per non essere presa d'assalto: "Penso di essere diventata popolare perché avevo una bella figura, ma credo anche che piacessi a molte persone perché quando mi hanno sentito parlare hanno capito che ero una ragazza della classe operaia fatta bene...".

La star si ritirò dal mondo della moda nel 1986 e iniziò la sua carriera musicale.

A darle la "spinta" giusta fu Freddie Mercury, che, nel 1986, durante una festa ai Kensington Roof Gardens di Londra, dopo un concerto dei Queen a Wembley la fece salire sul palco con lui per cantare in duetto "Tutti Frutti": "Da quel giorno mi ritrovai sulle prime pagine dei giornali e le persone cominciarono a prendermi sul serio per quanto riguardava la musica.

Il suo singolo di debutto - Touch Me - si piazzò al terzo posto nel Regno Unito e al quarto posto negli Stati Uniti.

Dal 2016 ha una relazione sentimentale con Linda Olsson con cui si è ufficialmente fidanzata pochi mesi fa.

