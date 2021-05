Salvo Vinci, in "E' rimasto il silenzio" c'è tutto il dolore di un amore finito

A 17 anni dal suo esordio ad "Amici" di Maria De Filippi e dopo aver calcato i palchi di tutto il mondo come performer nei musical internazionali più importanti, Salvo Vinci si presenta come cantautore con il primo album appena pubblicato, "Le coincidenze non esistono". "E' rimasto il silenzio" è il primo singolo di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

Una ballad di grande impatto emotivo che parla di un amore finito che lascia una traccia di consapevolezza in chi lo vive : "C'è un momento in cui si concretizza la fine di un rapporto, in cui ci si fa carico delle proprie responsabilità e si guardano i difetti dell'altra persona senza giustificarli più - spiega Vinci -. C'è un istante in cui non si soffre più, si percepisce soltanto la malinconia dei momenti che ci rimangono stampati nella memoria e si ripercorrono uno a uno filtrando soltanto il buono che quel rapporto ci ha lasciato".

Ufficio stampa

"'E' rimasto il silenzio' - prosegue - racconta proprio la presa di coscienza che si ha quando un altro amore ci è appena scivolato addosso: sembra ci distrugga e invece ci ha lasciato un bagaglio in più".

Il brano ha già registrato oltre 30mila ascolti su Spotify all'uscita dell'album, il 9 aprile. Il video, con la regia di Daniele Chatrian, vede Salvo, come protagonista di questo amore consapevole e spezzato, vagare durante una nevicata nell'ambientazione struggente di una fabbrica abbandonata sospesa su un panorama mozzafiato.