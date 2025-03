Salmo annuncia a sorpresa l'arrivo di un nuovo album. Il rapper ha condiviso su Instagram un post con una scritta nero su bianco "Nuovo Album" senza ulteriori dettagli. Nessuna data d'uscita, nessun titolo, nessuna copertina, solo una didascalia con un "Sì", a confermare, che nuova musica sta per arrivare. L’ultimo disco dell'artista di Olbia risale al 2023, ed è Cult (con Noyz Narcos). Intanto c'è attesa per l'appuntamento dal vivo al Lebonski Park, speciale data evento fissata per sabato 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho.