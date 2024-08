Fisico sexy e volto senza rughe? Salma ha più volte ribadito di non aver mia fatto uso di botox. Nel 2020 l'attrice aveva risposto a un follower ironicamente: "Non ho il Botox, ma grazie per il consiglio, perché stavo pensando che forse è il momento". L'attrice è una grande fan della meditazione e durante un'intervista al podcast "Let's Talk Off Camera" di Kelly Ripa, ha attribuito, sia alla pratica sia alle "macchine a frequenza" il suo aspetto giovanile e le sue forme toniche. Quando la conduttrice del talk show ha lodato la sua bellezza e le ha chiesto se l'attrice avesse mai usato il botox, la star ha risposto secca ribadendo: "No botox!".