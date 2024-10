Sabrina Salerno ha annunciato sui social di doversi sottoporre a un'operazione per un "nodulo maligno al seno". La cantante, 56enne, ha postato su Instagram una foto in cui appare in una camera di ospedale con una flebo in mano. Nel testo ha spiegato che dopo un controllo di routine a luglio ha scoperto attraverso la mammografia di avere un tumore. Poi, in un storia, annuncia: "Sto bene, l'operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti".