Sabrina Salerno torna sui social dopo l'intervento per tumore al seno: "La prevenzione è essenziale"

A metà settembre la showgirl, nota dagli anni '80 con canzoni come "Boys" o "Siamo donne", si era mostrata struccata, in pigiama, una flebo al braccio in una stanza dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, consegnando ai social l'annuncio shock, per una notizia tenuta nascosta per mesi: "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno". Ma già a poche ore dall'operazione subita, Sabrina Salerno aveva pensato ai suoi fan e aveva postato una storia su Instagram, rassicurando tutti: "Sto bene, operazione andata bene, grazie".