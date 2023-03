Morto Rudy Ruzza, bassista degli Statuto

40 anni degli Statuto

La scomparsa di Rudy Ruzza è ancora più amara perchè gli Statuto ques'anno festeggiano 40 anni di carriera. Il musicista aveva da poco registrato al Cap10100 di Torino un disco dal vivo insieme alla band per la celebrazione mentre era in preparazione il tour che li avrebbe portati di nuovo in giro per l'Italia. Il 25 aprile era stata già fissata la prima data a Correggio.