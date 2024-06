Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (provincia di Torino) del 1998. Personalità dalle mille sfaccettature e non etichettabile, negli anni ha espresso la sua creatività a 360 gradi, a livello musicale -spaziando dall’hip hop alla trap fino ad arrivare all’elettronica, come art e creative director di diversi progetti, dedicandosi alla scrittura per videoclip e lavorando come modello per Gucci. Nel 2019 esordisce con il suo primo EP, Okay Okay!!, il cui successo lo porterà a pubblicare gli album “Forever” e la repack “Forever and Ever”, rilasciati nel 2020 e 2021. Negli stessi anni pubblica l'iconica trilogia "Polka" durata fino a giugno 2022 con l'ultima "Polka 3". Dopo avere affiancato Tananai come ospite nella serata cover del Festival di Sanremo 2022 in un riarrangiamento del brano A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà, nel 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con il brano Made in Italy (doppio disco di platino) e annuncia il suo primo tour in 5 date, a Milano (di cui 3 sold out) e Roma, a cui segue il tour estivo nei principali festival italiani.A febbraio 2024 torna come ospite al Festival di Sanremo, dove si esibisce in Piazza Colombo portando live in anteprima il nuovo singolo “BLACKOUT” pubblicato venerdì 1 marzo. A giugno torna con “3SOME”, il nuovo singolo in uscita giovedì 20 giugno per Capitol Records / Universal Music Italia.