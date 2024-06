Al Festival di Sanremo 2023 Rosa Chemical doveva rappresentare la quota trasgressione ma, fino alla finale non aveva osato più di tanto, se si eccettua il sex toy brandito durante la serata dei duetti. Ma nell'ultimo giorno di esibizioni si è lasciato andare recuperando il tempo perso. Che avesse intenzioni "bellicose" lo si è capito subito dall'outfit, una camicia con dei fori in corrispondenza dei capezzoli circondati di brillantini. Poi è arrivato "l'attacco" a Fedez. Che ha lasciato di stucco lo stesso Fedez e Chiara Ferragni. Tanto che in un video circolato sui social registrato durante il successivo break pubblicitario, si vede Fedez salire sul palco e raggiungere la moglie quasi a scusarsi per quanto accaduto.