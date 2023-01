Ron Jeremy "soffre di demenza", il pornoattore Usa non sarà processato per stupro

Lo riporta il Los Angeles Times. A Jeremy, che è apparso in più di 1.700 film hard degli anni '70, è stato ordinato di sottoporsi a esami psichiatrici prima di un processo per accuse di violenza contro 21 donne e ragazze.

"Soffre di demenza", pornoattore Usa Ron Jeremy non sarà processato per stupro Il Los Angeles Times, citando un'e-mail che ha ottenuto, ha riferito che esperti di salute mentale sia dell'accusa che della difesa hanno scoperto che è mentalmente incapace, con poche possibilità di recupero.

"In seguito all'esame degli esperti, l'imputato sarà dichiarato incapace di essere processato", ha scritto il vice procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Paul Thompson, in un'email di cui il giornale ha preso visione sottolineando che se l'attore "non migliora, non saremo in grado di processarlo per i suoi crimini".

Jeremy, che è stato incriminato nel gennaio 2020, ha negato in passato tutte le accuse contro di lui.