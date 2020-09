Nuove accuse di stupro e abusi per Ron Jeremy: la star del porno rischia fino a 250 anni di carcere

Ron Jeremy, il divo del porno accusato di stupro e aggressione sessuale IPA 1 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo che Jeremy è stato arrestato a giugno ed è apparso in tribunale si è scatenata una nuova ondata di denunce a suo carico. Le nuove accuse portano a 17 il numero delle presunte vittime di Jeremy, che vanno dai 15 ai 54 anni, e coprono un periodo di 16 anni, dal 2004 a quest'anno. L'aggressione più recente sarebbe stata commessa su una donna di 21 anni a Hollywood il 1° gennaio 2020.

Due mesi fa Ron Jeremy si era dichiarato totalmente innocente con un messaggio su Twitter, e si dichiarerà non colpevole per questa nuova serie di accuse, come ha riferito il suo avvocato Stuart Goldfarb. A giugno, lo stesso legale aveva negato apertamente le accuse contro il suo cliente sostenendo la sua tesi: "Ron, nel corso degli anni e per quello che è, è stato il partner di più di 4.000 donne. Le donne gli saltano addosso".

Al momento il 67enne attore americano si trova in carcere a Los Angeles e per il suo rilascio è stata fissata una cauzione di 6,6 milioni di dollari. "La gente scusava i suoi comportamenti perchè era una leggenda", aveva dichairato Ginger Banks, attivista per i diritti delle attrici a luci rosse che dal 2017 ha raccolto accuse di un centinaio di donne. Intanto l'industria che lo aveva reso famoso ha messo Jeremy al bando escludendolo da alcuni eventi di settore negli Usa.





