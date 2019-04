Ron Howard racconta la leggenda di Pavarotti con un docufilm

Howard ha ripescato dagli archivi della famiglia una serie di filmati di esibizioni indimenticabili (come quella con I Tre Tenori nella loro storica interpretazione di "Nessun Dorma" ai campionati mondiali del 1990 a Roma) e di video inediti, per mettere in luce l'umanità della persona con le sue paure e le sue insicurezze, ma anche con una personalità grandiosa e carismatica, capace di regalare forti emozioni. Un Pavarotti mai visto, quello raccontato nel docufilm, con le sue debolezze e fragilità, come l'ansia che lo colpiva prima di ogni esibizione: "Vado a morire", diceva ogni volta salendo dul palco. Il carattere e l'umanità del grande tenore vengono raccontate anche da chi l'ha conosciuto bene, come Bono degli U2, Placido Domingo e José Carreras.



L'uscita di "Pavarotti: genius is forever" è prevista nei cinema americani il 7 giugno, ma la data italiana non è ancora stata fissata.