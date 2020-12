Romantico, poetico o cinico, qual è il più bel film di Natale? Ecco 20 classici di sempre

A ognuno il suo film di Natale . C'è chi preferisce la poesia di " Polar Express ", chi il romanticismo di " Love Actually ", chi il tocco gotico di " A Nightmare Before Christmas " e chi invece il cinismo di " Parenti serpenti ". Sono tanti i film che con il passare degli anni sono diventati dei classici da rivedere nei giorni di festa per meglio godere dell'atmosfera natalizia. E tu di chi film di Natale sei?

Il Natale al cinema: i 20 classici da mettere sotto l'albero Nightmare Before Christmas IPA 1 di 20 Conciati per le feste IPA 2 di 20 Il Grinch IPA 3 di 20 A Christmas Carol Ufficio stampa 4 di 20 The Family Man Ansa 5 di 20 Miracolo nella 34ª strada IPA 6 di 20 Mamma ho perso l’aereo IPA 7 di 20 Parenti serpenti IPA 8 di 20 S.O.S. Fantasmi IPA 9 di 20 Sister Act - Una svitata in abito da suora IPA 10 di 20 Polar Express Ansa 11 di 20 Babbo Bastardo IPA 12 di 20 La fabbrica di Cioccolato IPA 13 di 20 Elf IPA 14 di 20 Una poltrona per due Ufficio stampa 15 di 20 Gremlins Ufficio stampa 16 di 20 Canto di Natale di Topolino Ufficio stampa 17 di 20 Vacanze di natale Da video 18 di 20 Love Actually Dal Web 19 di 20 La vita è meravigliosa Dal Web 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono tanti i titoli che nel corso degli anni sono entrati nel cuore della gente. Film magari nemmeno nati come pellicole natalizie, ma diventati tali nel corso del tempo, come nel caso di "Una poltrona per due". Ci sarebbe tutto il filone dei cinepanettoni, ampissimo, di cui nella nostra selezione abbiamo scelto il capostipite, "Vacanze di Natale", firmato dai Vanzina nel 1983. Un affresco ben diverso da quello cinico e feroce del Monicelli di "Parenti serpenti", mentre diverso ma sempre cattivissimo è "Babbo bastardo".

QUAL'E' IL TUO CLASSICO PREFERITO? VOTA!

Film di Natale non significa poi per forza atmosfera romantica o favolistica. Anche opere gotiche, quando non addirittura horror, sono diventate piccoli classici. Come "A Nightmare Before Christmas" diretto da Tim Burton, o "Gremlins" di Joe Dante. Dickens è sempre una grande fonte di ispirazione con il suo canto di Natale, sia per la versione animata Disney, che per quella rivisitata di "S.O.S. Fantasmi" con Bill Murray o la più moderna di "A Christmas Carol", con un Jim Carrey trasformato dalla computer grafica.

Se si cercano le storie d'amore poi "Love Actually" è un grande classico, con uno straordinario Hugh Grant nei panni del premier che tutti sognano, diventato in questi giorni un meme virale in Rete. Mentre per il trionfo dei buoni sentimenti "La vita è meravigliosa" di Frank Capra rimane insuperato.

Ma in questi giorni anche una risata fa bene, e quindi ci sono commedie che vanno da "Sister Act" con una scatenata Whoppy Goldberg, a "Mamma, ho perso l'aereo" con la baby-star Macauley Culkin a "Conciati per le feste" con Danny De Vito e Mathhew Broderick. Per i più piccoli o per chi ama cullare il fanciullino dentro di sé, ci sono poi le favole come "Il Grinch" (sempre con Jim Carrey), l'intramontabile "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato", l'originale con Gene Wilder, e Tom Hank trasformato in cartone in "Polar Express".