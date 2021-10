Roma Jazz Festival, contaminazioni e nuove forme tra grandi star e sguardo al futuro

Giunge al traguardo della 45esima edizione il Roma Jazz Festival , che dall’1 al 21 novembre animerà la Capitale con 19 concerti all' Auditorium Parco della Musica e al Monk , oltre a un ciclo di incontri propedeutici alla Casa del Jazz. In un momento storico nel quale si intravede l'opportunità di ritornare ad una vita normale, la manifestazione si presenta con uno spirito di apertura, proiettandosi nell'inevitabile futuro tecnologico con uno sguardo sempre attento al pubblico più giovane. È questo il senso del titolo di questa edizione, Jazz Code : il jazz come genere open source per eccellenza, un codice aperto che fin dalla sua nascita vive di attraversamenti, contaminazioni, appropriazioni e rielaborazioni, sempre alla ricerca di nuove sonorità, nuove atmosfere, nuove forme.

Al festival si potrà ascoltare la nuova tromba di Theo Croker e scoprire, grazie a Theon Cross, come uno strumento particolare come la tuba sia finita al centro della più innovativa scena londinese. Esplorare le sonorità della giovane italo-tunisina LNDFK, figlia della Napoli più contemporanea, e sprofondare negli inferi metropolitani con il post-bop notturno dei milanesi Studio Murena. Assistere all’incontro fra l’introspezione meditativa e l’attenzione per i diritti civili di The Vijay Iyer Trio e celebrare l’eroe mascherato Zorro insieme al Tinissima Quartet. Modificare il corso di un concerto direttamente da mobile app come nel live di Tin Men and The telephone e rivivere l’esperienza di celebri videogame a suon di jazz come nel progetto, in anteprima nazionale, della Young Art Jazz Ensemble diretta da Mario Corvini. Scatenarsi con lo space funk dei Tangram e il jazz elettronico e cosmico di Gianluca Petrella. Smarrirsi fra le incursioni cinematografiche di La Batteria e le spericolate traiettorie di Ugoless. Riflettere sulle memorie future di Paolo Damiani e sulla speranza di un futuro diverso come fa Giovanni Guidi con la Little Italy Orchestra.

Senza dimenticare che poi ci sono i grandi nomi del pantheon mondiale del jazz come il sax tenore Joe Lovano, per la prima volta in Italia insieme al pianista polacco Marcin Wasilewski, il chitarrista John Scofield in duo con il contrabasso di Dave Holland, il celebre pianista Brad Mehldau, la sassofonista Lakecia Benjamin e Roberto Fonseca, da molti considerato come l’Herbie Hancock de L’Avana.

Ecco il calendario dei concerti:

1° novembre h21

MARCIN WASILEWSKI TRIO & JOE LOVANO

ARCTIC RIFF

Auditorium Parco della Musica | Sala Petrassi

2 novembre h21

GIOVANNI GUIDI/LITTLE ITALY ORCHESTRA

Auditorium Parco della Musica | Sala Petrassi

3 novembre h21

FRANCESCO BEARZATTI/TINISSIMA QUARTET

ZORRO

Auditorium Parco della Musica | Sala Petrassi

4 novembre h21

BRAD MEHLDAU TRIO

Auditorium Parco della Musica | Sala Sinopoli

5 novembre h21

UGOLESS feat. DOMENICO SANNA

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

6 novembre h21

YOUNG ART JAZZ ENSEMBLE diretta da MARIO CORVINI

JAZZ IS A (VIDEO) GAME

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

7 novembre h12 – h21

RJF NO JAZZ PARTY: THE TANGRAM + LA BATTERIA + STUDIO MURENA

Monk

7 novembre h21

PAOLO DAMIANI UNIT

MEMORIE FUTURE

Auditorium Parco della Musica | Sala Petrassi

8 novembre h21

THEO CROKER

BLK2LIFE

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

10 novembre h21

LAKECIA BENJAMIN

PURSUANCE – THE COLTRANES

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

11 novembre h21

ROBERTO FONSECA

YESUN

Auditorium Parco della Musica | Sala Sinopoli

11 novembre h21

LNDFK

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

12 novembre h21

JOHN SCOFIELD/DAVE HOLLAND DUO

Auditorium Parco della Musica | Sala Sinopoli

15 novembre h21

GIANLUCA PETRELLA guest V3RBO

COSMIC RENAISSANCE

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

16 novembre h21

THE VIJAY IYER TRIO

UNEASY

Auditorium Parco della Musica | Sala Sinopoli

18 novembre h21

TIN MEN AND THE TELEPHONE

GREATEST SHOW

Auditorium Parco della Musica | Teatro Studio Borgna

21 novembre h21

THEON CROSS TRIO

WE GO AGAIN

Monk