Roma Jazz Festival, la 49esima edizione tra star e nuovi talenti

Tra l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz e l’abbazia di Fossanova a Priverno. Ecco i nomi in cartellone
Torna dall'1 al 23 novembre il Roma Jazz Festival. Per la 49esima edizione la manifestazione propone un programma composto da artisti italiani e internazionali in scena fra l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz, sconfinando quest'anno anche all'Abbazia di Fossanova a Priverno (Latina). In cartellone star, innovatori e nuovi talenti tra produzioni speciali, progetti dedicati ai più piccoli e due appuntamenti che immergono il jazz nella dimensione teatrale.
La programmazione 2025 è ispirata al pensiero e alle parole di due figure storiche come Martin Luther King e John Coltrane, come ha spiegato il direttore artistico Mario Ciampà: “Ogni anno mi impegno a individuare il tema più attuale e le tendenze emergenti, cercando di metterli in scena attraverso le storie dei musicisti. Certo, in momenti così difficili parlare di armonia e gentilezza, può sembrare paradossale. Quindi mi sono ispirato al pensiero di Martin Luther King Jr. (‘La vera pace non è solo l'assenza di guerra, ma la presenza della giustizia e l'armonia dell'anima con l'universo') e alla figura di John Coltrane ('La mia musica è l'espressione spirituale di ciò che sono: la mia fede, la mia esperienza, il mio essere') affinché la musica e questo festival possano essere veicolo per l'esplorazione interiore e la ricerca di una pace universale".
L'apertura, in programma il 1 novembre al Parco della Musica, è affidata al batterista e producer di Chicago Makaya McCraven, tra i più influenti della scena contemporanea. Tra gli spettacoli, il 2 novembre il noto sassofonista David Murray arriva con il suo nuovo vibrante quartetto, il 3 al Parco della Musica lo scrittore Gianrico Carofiglio, accompagnato dal sassofono di Piero delle Monache, propone l'orazione civile ''Il Potere della gentilezza in jazz''; l'istrionico Bilal, tra r'n'b, soul e hip hop, e il pianista brasiliano Amaro Freitas saranno in scena rispettivamente il 5 e l'8 novembre.
Tra i protagonisti anche il pianista Giovanni Guidi e la Priverno Jazz Orchestra sono i protagonisti l'8 all'Abbazia di Fossanova (Priverno) di ''Il Cantico delle Creature''; il 9 al Parco della Musica sarà la volta della Peter Erskine Dr.um Band. Il 20 alla Casa del Jazz "Camilleri in jazz" con Barbara Bovoli, Paolo Damiani, Rosario Giuliani. La chiusura, il 23 novembre al Parco della Musica, è affidata alla cantante, compositrice e artista visiva Cecile Mc Lorin Salvant, tra blues, jazz, folk e musica barocca.