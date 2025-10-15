Roma Jazz Festival, la 49esima edizione tra star e nuovi talenti

La programmazione 2025 è ispirata al pensiero e alle parole di due figure storiche come Martin Luther King e John Coltrane, come ha spiegato il direttore artistico Mario Ciampà: “Ogni anno mi impegno a individuare il tema più attuale e le tendenze emergenti, cercando di metterli in scena attraverso le storie dei musicisti. Certo, in momenti così difficili parlare di armonia e gentilezza, può sembrare paradossale. Quindi mi sono ispirato al pensiero di Martin Luther King Jr. (‘La vera pace non è solo l'assenza di guerra, ma la presenza della giustizia e l'armonia dell'anima con l'universo') e alla figura di John Coltrane ('La mia musica è l'espressione spirituale di ciò che sono: la mia fede, la mia esperienza, il mio essere') affinché la musica e questo festival possano essere veicolo per l'esplorazione interiore e la ricerca di una pace universale".