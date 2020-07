Ennio Morricone tumulato al cimitero Laurentino

Ennio Morricone è stato tumulato al cimitero Laurentino, alle porte di Roma. Dopo i funerali, celebrati in forma privata lunedì sera, nella cappella dell'ospedale dove il compositore era stato ricoverato, il feretro è stato trasportato al cimitero, in una tomba di un parente. Erano presenti la moglie Maria, i figli e i nipoti. Morricone non possedeva una tomba di famiglia.

LEGGI ANCHE >

Hollywood rende omaggio a Morricone e Russel Crowe scrive in italiano: "Grazie Ennio"

I FUNERALI - Le esequie del Maestro premio Oscar sono state celebrate lunedì alle 19 nella cappella del Campus biomedico di Roma in forma privata come ha chiesto il compositore. Erano presenti pochissime persone, circa 40 persone: i familiari e gli amici, il regista Giuseppe Tornatore che Morircone chiamava Peppuccio e l'avvocato Giorgio Assumma. Secondo le fonti ufficiali il maestro sarebbe morto domenica notte, ma per poter celebrare i funerali per legge devono passare almeno 24 ore, quindi la morte è sicuramente precedente.

Addio al maestro Ennio Morricone IPA 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Siamo pittori, scultori, musicisti, attori, poeti, danzatori, siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino, e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità, nel loro cuore", sono le parole della Preghiera degli artisti, letta da un amico, che hanno risuonato nella cappella del Campus biomedico di Roma.

TI POTREBBE INTERESSARE: