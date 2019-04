DAL 23 GIUGNO 10 aprile 2019 16:01 Rock in Roma 2019, dai Kraftwerk a Calcutta per lʼundicesima edizione Attesi per lʼundicesima edizione anche Ben Harper, Salmo e Thirty Seconds to Mars

Quattro location e una trentina di concerti annunciati. In arrivo dal 23 giugno l'undicesima edizione del Rock in Roma, che conferma sempre di più l'attitudine a essere un festival "diffuso" sul territorio e "diversificato" nell'offerta. Nella Capitale saranno protagonisti tra gli altri Calcutta, Gemitaiz, J-Ax e Articolo31, Salmo, Subsonica, Ex-Otago e gli stranieri Kraftwerk, Thirty Seconds to Mars, Skunk Anansie, Ben Harper, Nick Mason's Saucerful of Secrets.

Quest’anno il festival si divide tra l’Ippodromo delle Capannelle, sede storica che si divide in Red Stage e Black Stage, il Teatro Romano di Ostia Antica, l’Auditorium Parco della Musica e il Circo Massimo, che ospiterà il concerto di chiusura della rassegna, Thegiornalisti.



Ecco la line up:

Ippodromo delle Capannelle

23 giugno: Anathema

27 giugno: Calcutta

30 giugno: Capo Plaza

2 luglio: Franco126

4 luglio: Gemitaiz

5 luglio: The Zen Circus

6 luglio: J-Ax + Articolo 31

7 luglio: Haken

11 luglio: Bad Bunny

12 luglio: Salmo

13 luglio: Carl Brave

14 luglio: Ozuna

17 luglio: Subsonica

18 luglio: Ketama126 + Speranza + Massimo Pericolo

19 luglio: Ex-Otago + Viito

23 luglio: The Blaze

26 luglio: Luchè

27 luglio: Animals As Leaders



Teatro Romano di Ostia Antica

27 e 28 giugno: Kraftwerk

9 luglio: Negrita

11 luglio: Neurosis + Yob

12 luglio: Marlene Kuntz

27 luglio: Loredana Bertè



Auditorium Parco della Musica – Cavea

3 luglio: Thirty Seconds To Mars

8 luglio: Skunk Anansie

13 luglio: Ben Harper & The Innocent Criminals

16 luglio: Nick Mason’s Saucerful of Secrets



Circo Massimo

7 settembre: Thegiornalisti