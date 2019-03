Medimex, da Liam Gallagher a Patti Smith passando per gli Editors: il grande rock a Taranto

Dopo il successo dello scorso anno il Medimex torna a Taranto anche per l'edizione del 2019, dal 5 al 9 giugno, e lo fa rilanciando con una line up di altissimo livello. Gli headliner delle serate saranno Cigarettes After Sex e Editors , Liam Gallagher e Patti Smith . Ma non ci saranno solo concerti: una mostra su Woodstock e altre esposizioni, incontri con gli artisti, spazi di confronto professionale sulle opportunità del mercato mondiale.

Gli altri concerti del Medimex saranno programmati attraverso una call pubblica, disponibile sul sito www.medimex.it, rivolta a operatori nazionali e regionali, i quali potranno proporre live sia per le esibizioni prima degli headliner sul mainstage che per il palco di Villa Peripato, dove quest’anno si terranno anche concerti. La selezione prevede una quota riservata alle esibizioni degli artisti pugliesi.



La prevendita dei biglietti per le tre serate è attiva dalle ore 12 di mercoledì 27 marzo sul circuito vivaticket. Anche quest'anno il Medimex punta su una politica di prezzi accessibili a tutti: 15 euro per venerdì 7 (Cigarettes After Sex e Editors), 25 euro per sabato 8 (Liam Gallagher), 15 euro per domenica 9 (Patti Smith). L'abbonamento alle tre serate costa 45 euro.