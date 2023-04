Rocco Papaleo in "Scordato" dirige il debutto al cinema di Giorgia

Per Rocco Papaleo si tratta della seconda opera da regista, dopo "Onda su onda" di sette anni fa, passata abbastanza inosservata. "L'insuccesso non ti porta a rimetterti subito in gioco, così ho continuato il mio percorso di attore a teatro e al cinema. Poi è arrivato il lockdown e come è successo a tanti in quei giorni, mi sono messo a scrivere cercando nuove idee".

L'esperienza di Giorgia sul set

Debuttante assoluta, Giorgia ha accettato, non senza timori, in virtù dell'amicizia che la lega a Papaleo. "Avevo ricevuto in passato altre proposte per recitare in un film e le avevo sempre rifiutate - racconta -, ma questa volta sono stata spinta ad accettare dalla fiducia che ha riposto in me Rocco Papaleo. Quando mi è arrivata la sua proposta gli ho detto subito: 'Ma sei matto, non sono capace!'. E lui ha replicato: 'Non ti preoccupare, io vedo cose che tu non vedi e non sai'". Una volta convinta Giorgia si è affidata all'esperienza dell'attore e regista. "Ho chiesto allora a Rocco di insegnarmi tutto. Gli sono molto grata, mi ha aiutato a essere vera e naturale - continua -. Per me è arrivato presto il piacere e il gusto di recitare, a un certo punto mi sono ritrovata totalmente immersa in una situazione completamente inedita e estremamente piacevole. Rocco scriveva nuove battute prima di ogni ciak e mi dava un margine di improvvisazione".